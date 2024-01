De la vapeur d'eau détectée par le télescope spatial Hubble autour d'une exoplanète

Le télescope spatial Hubble a récemment découvert de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une petite exoplanète. La planète GJ 9827d, bien qu'elle soit inhabitable, pourrait être composée à moitié d'eau et à moitié de roche, selon des astronomes.

Des astronomes utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA ont découvert une exoplanète - une planète en dehors de notre Système solaire - dont l'atmosphère contient de la vapeur d'eau. D'un diamètre à peine deux fois supérieur à celui de la Terre, la planète GJ 9827d, qui se trouve à 97 années-lumière de nous, dans la constellation des Poissons, pourrait être un exemple de planètes dotées d'une atmosphère riche en eau ailleurs dans notre galaxie. "C'est la première fois que nous pouvons montrer directement, grâce à une détection atmosphérique, que ces planètes à l'atmosphère riche en eau peuvent exister autour d'autres étoiles", a déclaré Björn Benneke, membre de l'équipe de l'Université de Montréal.

"Il s'agit d'une étape importante pour déterminer la prévalence et la diversité des atmosphères sur les planètes rocheuses", souligne-t-il, dans un communiqué. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si Hubble a mesuré par spectroscopie une petite quantité de vapeur d'eau dans une atmosphère bouffie riche en hydrogène, ou si l'atmosphère de la planète est principalement constituée d'eau, laissée derrière elle après qu'une atmosphère primitive d'hydrogène et d'hélium se soit évaporée sous l'effet des radiations stellaires. "Jusqu'à présent, nous n'avions pas été en mesure de détecter directement l'atmosphère d'une planète aussi petite. Et nous entrons lentement dans ce régime maintenant", selon Björn Benneke.

La planète étant aussi chaude que Vénus (environ 425 degrés Celsius), elle serait certainement un monde inhospitalier et vaporeux si l'atmosphère était principalement composée de vapeur d'eau. Pour l'instant, l'équipe n'a que deux possibilités. La planète s'accroche encore à une enveloppe riche en hydrogène et en eau, ce qui en fait une mini-Neptune. Il pourrait également s'agir d'une version plus chaude d'Europe, la lune de Jupiter, dont la croûte contient deux fois plus d'eau que celle de la Terre. "La planète GJ 9827d pourrait être composée à moitié d'eau et à moitié de roche. Et il y aurait beaucoup de vapeur d'eau au sommet d'un corps rocheux plus petit", estime le professeur d'astronomie et de sciences planétaires