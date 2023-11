Espace : bientôt l'heure du deuxième décollage pour Starship, la plus grande fusée du monde

Parée au décollage. La firme américaine SpaceX, fondée par Elon Musk, finalise les derniers préparatifs de la deuxième tentative de lancement, prévue la semaine prochaine, de sa fusée Starship, la plus grande et plus puissante au monde. Un lancement qui reste toutefois suspendu à la délivrance d'une autorisation par le régulateur aérien américain.

La mise au point de Starship est suivie avec la plus grande attention par la Nasa, qui souhaiterait s'appuyer sur ce vaisseau novateur pour mener à bien ses missions Artémis de retour sur la Lune. Si tout se passe comme prévu, une version modifiée de la fusée doit faire office d'alunisseur et permettre de déposer les astronautes à la surface lunaire. "Starship se prépare à décoller dès le 17 novembre, sous réserve d'approbation réglementaire", a déclaré l'entreprise sur ses réseaux sociaux vendredi soir.