Espace : découverte d'un astéroïde "tueur de planète" qui pourrait un jour croiser la Terre

Fin septembre, des scientifiques américains ont découvert plusieurs astéroïdes, dont l'un est qualifié de "tueur de planètes", en raison de sa taille imposante. Pour autant, il n'y aucune raison de paniquer pour le moment, assurent-ils.

D'une largeur de 1,5 kilomètre, l'astéroïde baptisé 2022 AP7 n'avait jamais pu être observé, car situé dans un axe entre la Terre, Vénus et le Soleil. Selon les scientifiques, l'astéroïde est qualifié de "potentiellement dangereux" car son orbite pourrait "croiser" celui de la Terre. Il s'agit du plus grand objet spatial "dangereux" découvert depuis 2014.

La menace vient du fait que comme tout astéroïde, sa trajectoire sera lentement modifiée par les forces gravitationnelles exercées sur lui, notamment par les planètes. Les prévisions sont donc difficiles sur le très long terme. Ce géocroiseur met cinq années à faire le tour du Soleil, et se trouve aujourd'hui à plusieurs millions de kilomètres de la Terre au plus proche. Pour le moment, il va rester "bien loin de la Terre", confirme Scott S. Sheppard, astronome au Earth & Planets Laboratory de la Carnegie Institution for Science de Washington D.C., auprès de CNN.