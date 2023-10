La Nasa à l'assaut de l'astéroïde Psyché, un monde de métal qui intrigue les scientifiques

La sonde restera un peu plus de deux ans en orbite autour de Psyché pour l'étudier, en alternant entre plusieurs altitudes. Elle utilisera trois instruments scientifiques : des imageurs multispectraux permettant de le photographier, des spectromètres pour déterminer sa composition, et des magnétomètres afin de mesurer son champ magnétique. La mission Psyché va également tester un système de communication avec des lasers, qui doit permettre de transmettre davantage de données que les communications radio.

Pour se déplacer, la sonde utilisera des propulseurs à effet Hall, une première pour un voyage interplanétaire. Ces moteurs se servent de l'électricité fournie par les panneaux solaires de la sonde pour obtenir des ions, qui sont ensuite accélérés en passant à travers un champ électrique. Ceux-ci sont alors expulsés à très haute vitesse, "cinq fois plus vite que le carburant sortant d'une fusée classique", a déclaré David Oh, ingénieur de la Nasa. Ce qui produit la poussée nécessaire. "C'est le genre de chose dont on entendait parler dans Star Wars et Star Trek, mais aujourd'hui, nous faisons du futur une réalité", a-t-il souligné.