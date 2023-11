Découvrez les premières images éblouissantes du télescope spatial européen Euclid

L'image ci-dessous vous montre 1000 galaxies appartenant à l'amas de Persée, à environ 240 millions d’années-lumière de la Terre. Et surtout, en arrière-plan, plus de 100.000 autres galaxies bien plus distantes, dont la lumière des plus éloignées a mis 10 milliards d'années pour parvenir jusqu'au télescope. En cartographiant la distribution et la forme de ces galaxies, les cosmologistes pourront en savoir plus sur la manière dont la matière noire a façonné l'Univers que nous voyons aujourd'hui.