La fusée Ariane 5 prend sa retraite vendredi... mais Ariane 6 est-elle prête ?

En l'espace de trois décennies, le lanceur lourd européen a placé en orbite autour de la Terre plus de 200 satellites, qu'ils soient militaires, scientifiques ou commerciaux. Au tableau d’honneur de la mythique fusée, figurent également plusieurs missions emblématiques, de Rosetta vers la comète Tchouri (2004) à Juice en direction de Jupiter (2023), en passant par BepiColombo vers Mercure (2018). D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si la Nasa lui a confié l'envoi du télescope spatial James Webb (2022), qui marque une forme d’apothéose pour Ariane 5. Pour ce 117e et dernier vol, la fusée européenne embarquera un satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et un satellite expérimental allemand. Le lancement va être chargé d’émotion pour les équipes du centre spatial guyanais, dont la fusée a rythmé les vies pendant près de trente ans.

D’autant que le clap de fin du lanceur lourd intervient dans une période de creux pour l’Europe spatiale, qui se retrouve quasiment privé d’accès autonome à l’espace dans l'attente de la fusée Ariane 6, sa successeure. L'échec du premier lancement commercial du lanceur léger italien Vega C, en décembre 2022, et les retards cumulés pour la future Ariane 6, ont aggravé la situation : après vendredi, il ne restera plus qu'un lancement de Vega en septembre, et un probable retour en vol de Vega-C en fin d'année. Soit plusieurs mois de vide en attendant le relai d'Ariane 6, dont les ultimes opérations de préparation et de qualification vont se poursuivre tout au long de l’année, avec l'espoir d'obtenir un feu vert pour son premier vol d'ici la fin de l'année, pour un lancement au cours du premier trimestre 2024 si tout va bien.