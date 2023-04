Des astronomes découvrent une "quasi-lune" qui accompagne la Terre probablement depuis des millénaires

Entrant les paramètres orbitaux de l’objet dans un simulateur, avec l’aide de l’astronome amateur Tony Dunn, il a pu déterminer que ce "quasi-satellite" de la Terre se trouverait dans son voisinage depuis plus de deux millénaires et le sera encore probablement jusqu’à l’an 3700 de notre ère - soit, au total, pendant près de 4000 ans. "Il semble que ce soit le plus long 'quasi-satellite' de la Terre connu à ce jour", explique Adrien Coffine, interrogé par le site Sky and Telescope. Habituellement, ces objets suivent la Terre pendant seulement quelques décennies, voire quelques siècles, tout au plus.