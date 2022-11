Espace : un trou noir de masse stellaire découvert à deux pas de la Terre

Gaia BH1 est ce qu’on appelle un trou noir à l'état "dormant". Il se cachait à côté d’une étoile dont l’observation des mouvements a permis de confirmer son existence. "Prenez le système solaire : mettez un trou noir là où se trouve le Soleil et le Soleil là où se trouve la Terre, et vous obtenez ce système", a déclaré dans un communiqué Kareem El-Badry, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et auteur principal de l'étude.

On considère qu’environ 100 millions de trous noirs de masse stellaire peuplent la Voie lactée. Habituellement, pour les localiser, les astronomes observent les interactions entre l’objet stellaire et son étoile compagnon, en utilisant la technologie de rayon X. La matière surchauffée provenant de l'étoile compagnon se dirige en spirale vers le trou noir, où elle produit des rayonnements intenses ainsi que des jets de matière.