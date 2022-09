Espace : des rivières de diamants sous la surface de certaines planètes, comme Uranus ou Neptune ?

L'espace pourrait receler des trésors, dans des proportions qui seraient inimaginables sur notre bonne vieille planète bleue. Selon une étude publiée vendredi dernier dans Science Advances, certaines planètes, comme Uranus et Neptune, pourraient ainsi former de véritables rivières de diamants.

Les scientifiques ont supposé que des pressions colossales transformaient de l'hydrogène et du carbone en diamants, coulant à des milliers de kilomètres sous la surface gazeuse de ces géantes glacées. L'étude suggère que l'adjonction d'oxygène au mélange faciliterait cette formation. Les rivières seraient d'un genre bien particulier, a expliqué Dominik Kraus, physicien au laboratoire allemand de recherche HZDR et coauteur de l'étude. Les diamants se formeraient à partir d'un "liquide chaud et dense", avant de couler doucement jusqu'au cœur rocheux des planètes, 10.000 km sous la surface, a-t-il expliqué à l'AFP. Ils s'y étaleraient alors en couches "de centaines de kilomètres ou plus".