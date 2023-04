Espace : la sonde européenne Juice s'envole jeudi pour Jupiter et ses satellites

À l'issue du long voyage qui mènera le satellite jusqu'aux abords de Jupiter, une phase d'exploration va débiter. Elle est prévue pour durer 3 ans et demi et "portera une attention toute particulière à Ganymède, une lune de Jupiter suspectée d'abriter un océan liquide sous sa croûte de glace". L'analyse de cet océan liquide devrait permettre de collecter des informations précieuses, susceptibles de nous éclairer sur les conditions que rendent possible l'apparition de la vie dans ces environnements.

L'enjeu sera "d’étudier l’habitabilité des lunes glacées de Jupiter", explique l'Observatoire de Paris, "c’est-à-dire de déterminer si les conditions d’émergence de la vie peuvent y être réunies, d’obtenir de nouvelles données sur la formation du Système solaire et des planètes, et de caractériser la magnétosphère de Jupiter et son interaction avec ses lunes". Rappelons que la magnétosphère désigne "la zone située autour d'un corps céleste dont les caractéristiques physiques sont régies par le champ magnétique produit par ce dernier".