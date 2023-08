Embouteillage sur la Lune : deux tentatives d'alunissage en un plus de 48 heures

Dans la foulée, deux ou trois jours plus tard, l’Inde tentera à nouveau de poser, pour la première fois, une sonde sur la surface lunaire, quatre ans après avoir essuyé un échec cuisant. Cette nouvelle mission, entamée le 14 juillet dernier, a franchi ce jeudi une étape décisive avec la séparation du module lunaire de son lanceur, six jours avant l'alunissage prévu pour le 23 ou le 24 août au plus tard. Mis au point par l'agence spatiale indienne (Isro), le vaisseau Chandrayaan-3 comprend un module d'alunissage nommé "Vikram" ainsi qu'un robot mobile. Surnommé "Pragyan", il explorera la surface lunaire pendant 14 jours.

Depuis la mise en orbite d'une sonde autour de la Lune en 2008, le programme spatial indien s'est considérablement développé. En 2014, l'Inde est devenue le premier pays asiatique à mettre un satellite en orbite autour de Mars et, trois ans plus tard, elle a lancé 104 satellites en une seule mission. D'ici l'an prochain, elle devrait envoyer une mission habitée de trois jours en orbite autour de la Terre. Jusqu'à présent, seuls trois pays sont parvenus à faire se poser des engins sur la surface de la Lune, la Russie, les États-Unis et la Chine. Peut-être plus longtemps...