EN IMAGES - Les plus belles photos de la "Super Lune de l'esturgeon"

C'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 août, la "Super Lune de l'esturgeon" a brillé dans le ciel un peu partout dans le monde. L'astre était à son périgée, le plus point le plus proche de notre planète, à une distance de 357.530 kilomètres environ. En raison de sa proximité relative avec la Terre, la Lune est apparue 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu'à son point le plus éloigné (apogée), à 50.000 km de là. En moyenne, la Lune se situe à 382.900 kilomètres.

Ce phénomène céleste, plus connu sous le nom de "Super Lune", a lieu trois à quatre fois par an. Il est perceptible avec un instrument d’observation (jumelle ou télescope) mais plus difficilement à l’œil nu. Celle de la nuit dernière porte le surnom de "Super Lune de l’Esturgeon", en référence au nom qu’attribuaient certaines tribus amérindiennes à cette pleine lune, en raison de l'abondance de ce poisson dans les rivières à cette époque de l'année. Au-delà de l'aspect folklorique, comme à chaque fois, cette pleine lune a donné lieu à de magnifiques prises de vue. Petit tour du monde des plus belles images.