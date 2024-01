Envoyer les cendres d'un défunt sur la Lune, le nouveau business lucratif des startups

Un peu plus de 50 ans après l'arrêt du programme Apollo, une mission américaine va s'élancer en direction de la Lune ce lundi 8 janvier. Cette mission commerciale privée, la première en direction de notre satellite, prévoit d'acheminer des cendres de défunts sur la surface lunaire. Mais cette nouvelle activité lucrative suscite la colère de la tribu amérindienne Navajo, qui fustige la "profanation d'un lieu sacré".

Ni tombe ni fleurs, mais une capsule en acier à destination de la Lune. Goûter au repos éternel, au-delà des frontières physiques de la Terre, c’est la dernière lubie d’une poignée d’ultra-riches. L’entreprise spatiale Astrobotic s’apprête à lancer ce lundi 8 janvier une sonde robotisée vers la Lune, qui doit tenter de se poser en douceur à la surface le 20 février prochain.

En cas de succès de la mission, la startup américaine deviendrait la première entreprise privée à réaliser cet exploit. À bord de la sonde lunaire, aux côtés de divers instruments scientifiques transportés pour le compte de la Nasa, prendront place une quinzaine d’objets en tous genres. Parmi eux, figurent notamment de petites urnes contenant les cendres de défunts.

Fondée en 2013, la startup californienne Elysium Space se revendique comme la première entreprise du monde à proposer des "inhumations" dans l’espace. "Au lieu de regarder la terre en souvenir, nous pouvons lever les yeux vers les merveilles éternelles du ciel nocturne, en sachant que nos proches sont toujours avec nous", peut-on lire sur le site internet de l’entreprise, qui propose différentes formules dont la moins chère est affiché à partir de 2500 dollars. Intitulée "Shooting star Memorial" (en français, "Mémorial de l’étoile filante"), celle-ci consiste à placer en orbite autour de la Terre un cubesat - un satellite de la taille d'une boîte à chaussure - contenant une partie des cendres du défunt.

"Les familles participantes reçoivent par courrier un kit contenant une capsule de cendres personnalisée pour recueillir un échantillon de cendres, qui est soigneusement et respectueusement placé dans un module spatial dédié", décrit Elysium Space.

Une fois déployé, celui-ci est censé tourner autour de la Terre "pendant deux ans", avant de brûler en rentrant dans l’atmosphère "sous la forme d’une étoile filante". Rien que ça !

Sur Terre, les proches peuvent de leur côté suivre en temps réel la position du satellite à l'aide d'une application mobile. Jusqu’à présent, la startup a procédé à seulement deux tentatives, dont la première s’était soldée par un échec.

La startup propose aux familles d'envoyer les cendres d'un défunt sur la Lune. - ELYSIUM SPACE

En 2015, l'entreprise avait tenté de placer en orbite un cubesat – un petit satellite de la taille d’une boîte à chaussure - dans lequel se trouvait une partie des cendres d’un défunt. Mais le lancement avait échoué. En 2018, la société a annoncé un partenariat avec l'entreprise spatiale d'Elon Musk qui a permis d’envoyer sa première "mission commémorative" réussie à bord d'une fusée Falcon 9. En profitant de la mission One de l'alunisseur Peregrine, la startup Elysium Space entend aller plus loin en établissant, cette fois-ci, un mausolée sur la surface lunaire, une première étape avant d’envisager des inhumations dans l’espace plus lointain, indique l’entreprise.

Les Indiens Navajo s'offusquent, embarras à la Nasa !

Elysium Space n'est pas seule entreprise à se positionner sur le marché des "vols spatiaux commémoratifs". La startup américaine Celestis prévoit pour sa part d'envoyer lors de la même mission "une portion symbolique d'ADN et/ou des restes incinérés de 69 personnes". Le créateur de Star Trek Gene Roddenberry et l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke figurent, entre autres, sur la liste publiée par la compagnie, qui dit proposer ce service à partir de 13.000 dollars (conter 12.000 dollars pour le même service chez Elysium Space). Mais cette activité lucrative n'est pas du goût tout le monde. Elle a notamment suscité la colère de la tribu amérindienne Navajo, qui fustige la "profanation d'un lieu sacré".

La Lune "fait partie de notre héritage spirituel, un objet de révérence et de respect" tenant une "position sacrée dans beaucoup de cultures amérindiennes", explique Buu Nygren, le président de la nation Navajo. Dans sa lettre adressée fin décembre à la Nasa, le dirigeant a réclamé le report du lancement. La Nasa, qui envoie elle-même des expériences scientifiques à bord de la même mission, lui a répondu le 4 janvier en soulignant qu'elle n'en était toutefois pas directement responsable, celle-ci étant menée par le secteur privé. La cargaison ne sera pas déposée sur la surface, mais restera dans l'alunisseur, assure de son côté Astrobotic, qui dit respecter "toutes les régulations et lois pour les activités commerciales au-delà de l'orbite terrestre".