Sciences spatiales, médecine, russe... Une exigeante formation débute pour Sophie Adenot, astronaute française

Dans le détail, la première année correspond à une "formation pluridisciplinaire et assez généraliste sur toutes les thématiques qu'on va devoir aborder en tant qu'astronaute", développait la nouvelle recrue le mois dernier, à l'occasion d'une visite à la Cité de l'Espace de Toulouse. Parmi ces enseignements, "apprentissage de la médecine, médecine d'urgence, car il faut pouvoir prodiguer les premiers soins en cas de besoin, comprendre les systèmes spatiaux sur lesquels on va devoir opérer, un peu d'entraînement en piscine, aux procédures de secours, etc", listait-elle.

"C'est assez scolaire : l'emploi du temps ressemble à un emploi du temps de lycéen ou d'étudiant", abondait ce lundi sur franceinfo son prédécesseur et compatriote, l'astronaute français Thomas Pesquet, qui avait pris les commandes de la station spatiale internationale (ISS). Aux "cours théoriques", destinés à "mettre à peu près au même niveau dans les sciences et les techniques du spatial" tous les élèves, s'ajoutent des cours de russe et des activités "au fur et à mesure de plus en plus pratique". Tout au long de cette période, ils s'entraînent notamment "sur les sites de partenaires internationaux", comme celui de la NASA à Houston aux États-Unis, celui de Roscosmos à Star City près de Moscou en Russie, le Centre spatial de Tsukuba de la JAXA près de Tokyo au Japon, et celui de l'Agence spatiale canadienne à Montréal, au Canada, déroule le site de l'ESA.

Au terme de cette première phase, un des cinq astronautes de la formation est sélectionné pour suivre "un entraînement spécifique à la mission", tandis que les autres se partagent plusieurs tâches comme l'"aide à la conception des futures missions d'exploration spatiales", expliquait aussi Sophie Adenot. Elle pourrait donc être l'heureuse élue qui quittera la Terre dès 2026, mais cela n'est pas encore garanti. "Il n’est pas impossible que la prochaine mission pour un Français n’intervienne que bien plus tard", rappelait-elle sur LCI, soulignant que Thomas Pesquet avait attendu sept ans avant de faire son premier vol. "Je vais lui dire d'être patiente", a en effet déclaré ce lundi l'astronaute français, qui va accueillir sa collègue en Allemagne. "Ce n'est pas une attente passive, elle est très active évidemment, mais ça peut être un peu long", expliquait-il.