Êta Aquarides : cette pluie exceptionnelle d'étoiles filantes sera visible en France ce week-end

Les Êta Aquarides, qui ont déjà illuminé le ciel en mai 2023, seront de nouveau visibles ce printemps. Cette année, les conditions d'observation sont particulièrement optimales. Le pic d'activité est prévu du 4 mai au 6 mai.

Elles vont mettre des étoiles plein les yeux. Depuis le 15 avril, les Êta Aquarides, cette pluie de météores est en pleine activité et pourrait être l'une des plus puissantes du siècle. En France, les météores vont atteindre un pic ce week-end, entre le 4 et le 6 mai. L'occasion de découvrir ce spectacle céleste époustouflant.

Une année inédite

Pour rappel, deux fois par an, la Terre croise sur son chemin une nuée de météores provenant des débris de la comète de Halley. Des débris qui donnent naissance à deux célèbres "pluies de météores". En octobre, ce sont les Orionides. Et au printemps, la pluie est baptisée Êta Aquarides. À chaque fois, elles permettent de voir bien plus d'étoiles filantes que les autres nuits. Sauf que cette année, le spectacle devrait être encore plus incroyable. Une étude publiée dans Astronomy & Astrophysics en 2020 prévoyait une pluie particulièrement intense, avec des taux de météores plus élevés que d'habitude.

À mesure de l'évolution de l'essaim, l'activité dans le ciel est de plus en plus spectaculaire, jusqu'à atteindre 20 à 30 météores par heure à l'apogée. Cette année, ce pic d'activité est prévu du 4 mai au 6 mai, faisant de ce week-end le moment idéal pour lever les yeux vers le ciel. S'il s'agit de l'un des phénomènes les plus visibles depuis l'hémisphère sud, les observateurs situés jusqu'au 40ᵉ parallèle nord pourront aussi profiter du show cosmique. D'autant que cette année, les conditions météorologiques seront très favorables. Comme le souligne le magazine spécialisé Sciences et Vie, la Lune étant décroissante, la nuit sera particulièrement sombre. Une obscurité qui permettra de rendre visible même les météores les plus faibles.

Pour observer au mieux le spectacle, pas besoin de jumelles, de longue-vue ou d'un télescope. Juste d'une bonne dose de patience. Il faut trouver un lieu sombre, loin de la pollution lumineuse, et attendre une dizaine de minutes, le temps que vos yeux s'habituent à la pénombre. Et pour être sûr de regarder dans la bonne direction, cherchez vers la constellation du Verseau.