Mission Juice : le vaisseau spatial (enfin) paré pour partir à la conquête des lunes glacées de Jupiter

Le vaisseau spatial Juice suit actuellement une route invisible qui doit l’amener vers Jupiter et ses lunes glacées à l’horizon 2031. C'est la première mission spatiale à explorer cette région du Système solaire. Une fois sur place, l'engin utilisera ce sondeur radar optimisé pour pénétrer l’épaisse couche de glace qui se trouve à la surface de Ganymède, Europe et de Callisto. L’appareil peut aller jusqu'à une profondeur de 9 km, de manière à étudier la géologie et la géophysique du sous-sol des lunes glacées, avec l’objectif d’y détecter l'eau qui est supposée s’y trouver.