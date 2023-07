Espace : face à la prolifération des satellites, des experts redoutent un scénario catastrophe à la "Gravity"

"Si nous prévoyons d'avoir 100.000 satellites actifs d'ici à la fin de la décennie, le nombre de manœuvres effectuées collectivement par tous les opérateurs d'engins spatiaux sera tout simplement énorme. Ce sera comme conduire sur l'autoroute et faire une embardée tous les 10 mètres pour éviter une collision", s'inquiète Hugh Lewis. L'entreprise spatiale d’Elon Musk s’appuie sur un système autonome de prévention des collisions qui ordonne aux satellites de manœuvrer dès lors que la probabilité de croiser la trajectoire d’un autre objet dépasse 1 sur 100.000.

À titre de comparaison, le seuil fixé par la Nasa et d'autres agences internationales est dix fois inférieur, soit une probabilité de 1 sur 1.000.000. Les alertes sont reçues plusieurs jours à l'avance, mais les calculs ne sont pas toujours exacts. De plus, la météo spatiale, comme les orages électromagnétiques par exemple, peut aussi fausser les résultats. De fait, plus le nombre d’engins en orbite autour de notre planète augmente, plus le risque de collision augmente. D’où la nécessité d’agir au plus vite et de limiter le nombre de lancements, selon le chercheur.