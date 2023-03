Fin de l'ISS en 2031 : le nouveau plan de la Nasa pour crasher la station spatiale

Le futur remorqueur spatial de la Nasa viendra compléter les capacités de désorbitation existantes des partenaires de la station spatiale, ont expliqué des responsables de l'agence citées par le site Space.com. "Nous développons également cette capacité américaine afin de disposer d'une redondance et de pouvoir mieux aider au ciblage du véhicule et à son retour en toute sécurité, en particulier au fur et à mesure que nous y ajoutons des modules", a expliqué la responsable des vols habités à la Nasa, Kathy Lueders, ce lundi 13 mars lors d'une conférence de presse. "Comme vous avez pu le constater par le passé et au cours de l'année écoulée, ces redondances ont été très importantes pour nous et nos partenaires", a-t-elle ajouté, faisant référence aux récents problèmes de fuite sur un vaisseau Soyouz MS-21 et un cargo Progress MS-21 russes.