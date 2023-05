Espace : il n'y a jamais eu autant d'humains en orbite

Dix-sept personnes au total - six citoyens chinois, cinq Américains, trois Russes, deux Saoudiens et un Émirati), soit trois de plus que lors du précédent record qui avait été établi en septembre 2021. Une "surpopulation" inhabituelle hors des frontières terrestres qui n’a été que de courte durée. Le jour-même, après huit jours dans l'ISS, les quatre membres de la mission privée organisée par l'entreprise américaine Axiom Space ont quitté le laboratoire spatial en direction de la Terre.

Un autre record a été battu le 25 mai dernier. Pendant cinq minutes, vingt personnes se trouvaient simultanément dans l’espace, selon le site Space.com. Le vaisseau VSS "Unity" de Virgin Galactic, l’entreprise spatiale du milliardaire Richard Branson, effectuait un vol suborbital - au-delà d’une altitude de 80 km - avec à son bord six membres d’équipage. Au même moment, trois taïkonautes rejoignaient la station spatiale chinoise, tandis que onze astronautes se trouvaient à bord de l’ISS.