IMAGES - Cette "carte postale" de Curiosity montre la planète Mars comme vous ne l'avez jamais vue

Débarqué en août 2012 sur la planète rouge, le petit robot martien n'est pas en vacances pour autant. Il a parcouru plus de 27 kilomètres et a envoyé près d'un million d'images. Mais le rover commence à fatiguer. Des images publiées l'an dernier par la Nasa montraient que ses roues, composées d’un alliage d’aluminium, sont parsemées de trous, ce qui témoigne de l’usure avancée de l'engin d'exploration, mais aussi de tout le travail accompli. Et la mission n'est pas terminée : Curiosity doit rester en mission sur Mars jusqu'en 2026.