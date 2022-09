Espace : l'incroyable image de Neptune et de ses anneaux, captée par le télescope James Webb

Neptune avait un aspect bleuté dans les images prises dans la gamme d'onde du visible par le télescope Hubble, à cause de la présence de méthane dans son atmosphère. Avec l'instrument NIRCam du James Webb, qui travaille dans le proche infra-rouge, la planète prend une teinte colorisée dans un blanc grisé. L'image montre aussi "une lumière étrange" à l'un des pôles de Neptune, a dit la Nasa dans un communiqué.

Le télescope a également capturé l'image de 7 des 14 lunes connues de la planète. Et notamment de Triton, qui ressemble par son éclat à une petite étoile. Plus importante que la planète naine Pluton, elle paraît aussi plus brillante que Neptune à cause de la réflexion de la lumière solaire sur sa surface de glace. Les astronomes qui cherchent des planètes en dehors de notre système solaire ont constaté que celles du genre de Neptune ou Uranus sont les plus répandues.