"StarCrete", un béton extraterrestre ultra-résistant... à base de fécule de pommes de terre

Dans un article publié le 13 mars dernier dans la revue Open Engineering, relayée par le site américain Space.com, les deux chercheurs expliquent avoir mis au point en laboratoire un "ciment cosmique", à base d'amidon de pomme de terre et de sel (du chlorure de magnésium, plus exactement), qui peut être extrait des larmes humaines, associés à du régolithe (la fine couche de poussière qui tapisse la surface de la Lune et de Mars) sous forme synthétique, pour les besoins de l'expérience.