Espace : l'ISS a dû manœuvrer pour éviter un nuage de débris spatiaux

En orbite autour de la Terre depuis 1998, la Station spatiale internationale a dû effectuer plusieurs dizaines de manœuvres d'évitement depuis son lancement. Selon un rapport de la Nasa datant de décembre 2022, l'engin a été contraint de corriger sa trajectoire à trente-deux reprises entre 1999 et 2023, en raison d'un risque potentiel de collision avec un satellite ou des déchets spatiaux.

Depuis 1957 et le début de l’ère spatiale, des tonnes de lanceurs, de véhicules et d’instruments ont été envoyés dans l’espace. Il n’y avait alors aucune disposition relative à ce qu’il fallait en faire une fois qu’ils arrivaient en fin de vie. Leur nombre a continué à augmenter, et les explosions et les collisions dans l’espace ont créé des centaines de milliers d’éclats de débris dangereux.