Espace : James Webb fête sa première année de mission avec un nouveau cliché spectaculaire du cosmos

La promesse du télescope spatial de "révéler l'univers" est tenue. Un an après le lancement de la mission de James Webb dans l'espace, pour rechercher des étoiles et des galaxies et mieux comprendre leur formation et leur évolution, la Nasa dévoile, ce mercredi, un nouveau cliché pour le moins spectaculaire capturé par le télescope.

Sur cette image, on voit ce qui ressemble à un vaste amas de gaz et de poussière dans l'espace, entouré de plusieurs textures et couleurs différentes, allant du rouge au blanc, ponctué de points brillants. Il s'agit en vérité du complexe nuageux de Rho Ophiuchi, la région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre, à 390 années-lumière. Elle abrite une cinquantaine de jeunes étoiles, de masse similaire au Soleil.