VIDÉO - L'Inde vise la Lune : la fusée Chandrayaan-3 va tenter d'alunir, quatre ans après un échec

L'Inde vise la Lune pendant que son Premier ministre est à l'honneur à Paris. Ce vendredi, au moment où Narendra Modi regardait le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, l'Inde a lancé une fusée non habitée vers la Lune. La fusée Chandrayaan-3 ("Mooncraft") a décollé de Sriharikota, dans l'État de l'Andhra Pradesh (sud-est), sous les applaudissements de milliers de passionnés, selon la diffusion d'images en direct. Un lancement qui intervient quatre ans après un précédent échec, lorsque l'équipe au sol avait perdu le contact avec la fusée.

Cette fois, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a bon espoir de réussir, et ainsi permettre au pays le plus peuplé de la planète de rejoindre le club très fermé des nations ayant réussi un alunissage contrôlé, qui ne compte actuellement que la Russie, les États-Unis et la Chine. Cette mission porte les "espoirs et les rêves de notre pays", a d'ailleurs tweeté le chef du gouvernement indien, Narendra Modi. "Cette réalisation capitale témoigne du dévouement inlassable de nos scientifiques."