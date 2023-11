L'ISS change de trajectoire à cause d'un débris spatial, pour la 6e fois en moins d'un an !

L'opération s'est finalement déroulée comme prévu, et le vaisseau cargo qui était en route vers l’ISS au même moment a pu s'appareiller pour ravitailler les astronautes à bord. S'il n'est pas possible de parer la menace de l'impact d'une minuscule météorite, comme celle qui a contraint en janvier dernier la Russie à dépêcher une mission de secours vers le module russe de l’ISS, les agences spatiales suivent en temps réel les objets en orbite dont la taille dépasse dix centimètres. Au total, la station spatiale a dû procéder à trente-huit manœuvres d’évitement depuis son lancement, un chiffre qui ne cesse d'augmenter avec la multiplication des lancements spatiaux.

Depuis le début de l’ère spatiale, des tonnes de lanceurs, de véhicules et d’instruments scientifiques ont été envoyés dans l’espace. Les explosions ou collisions délibérées et accidentelles ont généré au fil du temps des centaines de milliers d’éclats de débris potentiellement dangereux. Ceux d'une taille supérieure à 10 centimètres, capables mettre en péril l'intégrité du laboratoire orbital, sont au nombre de 36.000, selon l'agence spatiale européenne (Esa). On connait aujourd'hui l'orbite et la trajectoire de près de la moitié d'entre eux. Ce qui permet aux agences spatiales de les suivre en temps réel. Et un protocole a été prévu en cas d'impact pour permettre aux astronautes d'évacuer la station spatiale en moins de trois heures.