Espace : la capsule spatiale de Boeing réussit une mission clé, malgré quelques accrocs

Cet atterrissage de la capsule, qui ne comportait aucun passager à bord, marque la fin d'une mission d'essai cruciale autant pour l'entreprise, qui tente de réussir ce vol depuis des années, que pour la Nasa, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans le développement du vaisseau. Elle souhaite à l'avenir en louer les services pour transporter ses astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale.

En effet, Boeing tente de faire voler Starliner depuis 2019. Cette année-là, la capsule n'avait pas réussi à atteindre la station spatiale et avait dû rebrousser chemin plus tôt que prévu. Après cette première mission ratée et une longue période d'ajustements, le vol d'essai devait être retenté en août 2021. Mais alors que la fusée se trouvait déjà sur le pas de tir, des valves s'étaient retrouvées bloquées à cause d'un problème d'humidité. Le vaisseau avait dû retourner à l'usine pour des réparations qui ont duré dix mois.

Cette fois, le vol vers l'ISS s'est bien déroulé, malgré quelques accrocs, notamment un souci détecté dans le système de propulsion : deux des 12 propulseurs utilisés par la capsule pour se placer sur la bonne trajectoire après le décollage n'ont pas fonctionné. Des responsables de la Nasa et de Boeing se sont toutefois montrés rassurants. La capsule s'est aussi amarrée en retard, à cause d'un souci technique sur le dispositif lui permettant de s'accrocher à la station. Des problèmes qui restent mineurs, comparés aux embûches précédentes.