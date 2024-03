La comète géante Pons-Brooks traverse actuellement le système solaire, comment l'observer ?

Il s’agit d’un événement cosmique rare. En effet, le passage de la comète Pons-Brooks ne se représentera pas avant… l'an 2095. Pour le moment, la comète est encore trop peu lumineuse pour être vue à l'œil nu, mais on peut déjà l’apercevoir avec des jumelles juste après le coucher du soleil.

La dernière fois qu’elle a pointé le bout de son nez, c'était en 1954. Quant à sa prochaine visite aux abords de la Terre, ce ne sera pas avant 2095. Autant dire qu’il serait dommage de passer à côté de cet événement cosmique pour le moins rare. La comète géante 12P/Pons-Brooks traverse actuellement notre système solaire, arpentant une route invisible qui doit l'amener au plus proche de notre planète le 2 juin prochain. À cette date, l'astre chevelu se trouvera à une distance d’environ 225 millions de kilomètres de la Terre.

Parfois surnommée "la comète du diable", en raison des deux cornes qui forment sa chevelure, cette gigantesque boule de glace et de poussière de 20 kilomètres de diamètre met environ 71 ans pour faire le tour de notre étoile. Le 21 avril prochain, la comète Pons-Brooks atteindra son périhélie, autrement dit le point de son orbite le plus proche du Soleil. À mesure qu'elle s'en approche, le rayonnement solaire réchauffe son noyau et une partie de la glace s’évapore puis se transforme en gaz, ce qui lui donne cette trainée si caractéristique.

Où regarder dans le ciel nocturne ?

Pour le moment, la comète Pons-Brooks est encore trop peu lumineuse pour être vue à l'œil nu. Mais au cours des semaines à venir, l'astre va prendre de la vitesse et devenir de plus en plus brillant, si bien qu'on pourra sans doute l'apercevoir depuis la Terre. En attendant, vous pouvez essayer de la repérer juste après le coucher du Soleil, à l'aide de jumelles ou d'un petit télescope. Le dimanche 10 mars, elle se trouvera dans un coin du ciel en direction de la constellation d’Andromède. Mais il faudra un ciel sombre, dépourvu de pollution lumineuse, donc loin des villes, pour espérer pouvoir l'apercevoir.

Pour la repérer, pointez vos jumelles au-dessus de l’horizon en direction de l'ouest en tout début de nuit. Si besoin, le site TheSkyLive vous fournit une carte pour la localiser en fonction de votre emplacement. Vous pouvez aussi utiliser l'application Stellarium (iOS et Android, gratuite) pour identifier plus facilement la constellation d'Andromède. Il suffit de pointer la caméra de votre smartphone en direction du ciel pour faire apparaître le nom des objets céleste. Elle est identifiée par son numéro dans le catalogue de Charles Messier : M31.

Une fois que vous l'aurez localisée, pensez bien à ranger votre téléphone dans votre poche, afin de laisser vos yeux s'adapter à l'obscurité du ciel nocturne et s'assurer qu'ils peuvent absorber autant que possible la faible lumière émise par le petit astre. Il sera également possible de l'observer derrière votre écran, grâce au Virtual Telescope Project, qui retransmettra en direct ses observations depuis sa chaîne YouTube. Par la suite, son éclat va progresser encore jusqu’au 21 avril. La comète passera dans la constellation des Poissons puis celle du Bélier de notre point de vue terrestre.