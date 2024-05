Dans la nuit de dimanche à lundi, un vaisseau spatial chinois va tenter d'alunir sur la face cachée de la Lune. Celui-ci embarque un instrument scientifique franco-chinois, le premier jamais envoyé par la France sur la surface lunaire.

La France s'apprête à aller sur la Lune... et c'est grâce à la Chine ! La sonde chinoise Chang'e 6, qui doit explorer la face cachée de la Lune et en ramener des échantillons sur Terre, embarque en soute un instrument scientifique franco-chinois, le premier jamais envoyé par la France sur la surface lunaire. DORN - pour "Detection of Outgassing RadoN" - est un des quatre instruments étrangers qui a fait le voyage à bord du vaisseau spatial, dont l'alunissage est prévu dans la nuit de dimanche à lundi [à 2 heures du matin, en France] près du pôle sud de l'astre, dans le bassin Aitken.

À la recherche d'uranium sur la Lune

La mission DORN est la première coopération spatiale franco-chinoise dans l'espace lointain. L'instrument de 4,5 kg est dédié à la mesure du radon, un gaz radioactif produit de façon continue dans le sol lunaire (appelé régolithe) par la désintégration de l'uranium, précise le Centre national d'études spatiales (Cnes), qui pilote le projet. Pour la première fois, l'instrument mesurera la concentration de ce gaz présent à la surface, ce qui permettra d'étudier l'atmosphère extrêmement ténue de notre satellite naturel appelée exosphère, ajoute l'agence spatiale française.

Les scientifiques étudieront aussi la manière dont le radon se déplace à la surface lunaire "où sa durée de vie n'est que de cinq jours", a expliqué à l'AFP Pierre-Yves Meslin, responsable scientifique de DORN, du nom du physicien Friedrich Dorn qui a découvert le radon. "L'idée est de commencer par bien comprendre la mobilité de ce gaz dans l'environnement lunaire, pour pouvoir ensuite caler des modèles de transport et les appliquer à des éléments plus complexes comme les molécules d'eau", a développé ce chercheur de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, lors d'une conférence de presse fin avril.

Évaluer la quantité d'eau en surface

On sait que la Lune contient de la glace d'eau, cachée dans les cratères des régions polaires froides où elle est protégée de la lumière du Soleil. Mais on ignore en quelle quantité, alors que les agences spatiales voient l'eau lunaire comme une ressource essentielle pour les futures installations humaines. Il est donc crucial de comprendre "comment les molécules d'eau et les gaz en général, qui sont produits dans les régions chaudes, arrivent à atteindre les régions froides", pour arriver "in fine à évaluer la quantité d'eau", a dit Francis Rocard, astrophysicien au Cnes.

DORN n'opèrera qu'une trentaine d'heures en surface, avant de compléter ses observations depuis l'orbite. "C'est court, mais ça suffira à faire des mesures beaucoup plus sensibles que les précédents satellites", a souligné Pierre-Yves Meslin. Et la France a "bon espoir" que la Chine lui fournira des échantillons que Chang'e 6 rapportera sur Terre, pour les analyser en laboratoire notamment au Commissariat à l'énergie atomique, a-t-il ajouté. Mais pour cela, il faudra d'abord que le vaisseau chinois réussisse à alunir en douceur.