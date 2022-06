Espace : la France veut aussi son morceau de Lune

En actant que "l’extraction des ressources spatiales" et "la création de contrats et autres instruments juridiques relatifs aux ressources spatiales" sont conformes au Traité de l'Espace, les États-Unis ouvrent une nouvelle ère de la conquête spatiale et donnent le coup d'envoi de la ruée vers l'or lunaire. Dans un premier temps, la plus importante des ressources de notre satellite sera l’eau, pour en extraire de l’hydrogène et de l’oxygène, indispensables au fonctionnement de la future station spatiale en orbite autour de la Lune, prévue à l'horizon 2028. La sonde américaine LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) en a détecté de grandes quantités sous forme de glace, notamment au pôle sud.

À plus long terme encore, l’établissement d’une base lunaire durable devra s’appuyer également sur l’exploitation du régolite lunaire, c’est-à-dire la couche de poussières superficielle qui recouvre toutes les plaines et mers. Celle-ci servirait de matière première aux imprimantes 3D chargées de produire les éléments de construction de la base. Autre ressource très prisée, l’hélium-3 (3He), un élément extrêmement rare sur Terre mais déposé en abondance sur le sol sélène par les vents solaires. Le prix du kilo est déjà évalué à près d’un demi-million de dollars. Cet isotope, issu des vents solaires, pourrait servir de carburant afin d’alimenter plus puissamment les fusées de demain. Mais cette technologie nécessite encore des recherches et ne verra pas le jour avant la seconde moitié du XXIe siècle.