Espace : la luzerne se développerait "aussi sainement" sur Mars que sur Terre

Mais selon les chercheurs, la luzerne pourrait être utilisée comme engrais pour faire pousser des aliments comme les navets, les radis et la laitue. Les premiers tests de développement de ces trois aliments avec la luzerne comme engrais, en se rapprochant le plus des conditions sur Mars, ont été concluants. Pour rappel, la luzerne est une plante largement cultivée comme plante fourragère pour sa productivité, sa grande résistance à la sécheresse et sa richesse en protéines.

Mais pourquoi la luzerne serait-elle efficace sur Mars plus qu’une autre plante ? "La luzerne pousse correctement dans un sol simulant un régolithe basaltique limité en nutriments et sa biomasse peut être utilisée comme biofertilisant", ont déclaré les scientifiques.