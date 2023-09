"Un voyage vers nos origines" : la mission Osiris-Rex rapporte sur Terre un précieux bout d'astéroïde

Mais le jeu en vaut la chandelle. Car c'est la première fois que l'agence spatiale américaine rapporte un échantillon d'astéroïde sur Terre. Bien qu'il ne s'agisse que de poussière, c'est surement le plus gros morceau jamais collecté. Et parmi les plus prometteurs. Grâce à l'analyse de ces 250 grammes de matière récoltés en 2020, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation du système solaire, et comment la Terre est devenue habitable. Un vrai "voyage vers nos origines", comme l'explique la BBC. Une partie de l'échantillon sera d'ailleurs conservée pour être étudiée par des générations futures.

Les enjeux sont donc de taille. Si bien que si, la nuit de samedi à dimanche, la Nasa évalue que la zone sélectionnée risque d'être manquée, la capsule pourrait de ne pas être relâchée. Il faudra alors attendre 2025 pour que la sonde retente sa chance.