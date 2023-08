Espace : la Nasa perd le signal sa sonde historique Voyager 2... après une erreur de commande

En attendant, la Nasa se veut confiante : "L'équipe de la mission s'attend à ce que Voyager 2 reste sur la trajectoire prévue" jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. La sonde historique de la Nasa a été envoyée dans l'espace en août 1977 et est entrée dans l'espace interstellaire en 2018. Elle a pour mission de collecter des données scientifiques sur les planètes extérieures et est le seul engin spatial à avoir pu s'approcher d'Uranus et Neptune et à les avoir survolés. Sa sœur jumelle, Voyager 1 est quant à elle toujours en communication avec la Nasa. Pour rappel, les deux sondes contiennent un "Golden Record" sur lesquels on retrouve 116 images pour expliquer l’humanité à de potentiels Aliens qui les croiseraient un jour.