Espace : la sonde Juice s'envolera finalement vendredi vers Jupiter, comment suivre le décollage ?

Selon le programme de vol, la sonde de six tonnes doit se séparer de la fusée 27 minutes après le décollage, à environ 1500 kilomètres d'altitude. Ce sera alors le début d'une odyssée de huit ans pour Juice, contraction de "Jupiter Icy Moons Explorer", mission phare de l'Agence spatiale européenne (ESA). La sonde doit partir explorer Jupiter et ses lunes glacées, en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extra-terrestres. Elle n'atteindra sa destination qu'en 2031, à plus de 620 millions de kilomètres de la Terre, au terme d'un voyage mouvementé.