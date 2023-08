La sonde russe Luna-25 va s'insérer dans l'orbite lunaire, avant son alunissage prévu lundi

Dimanche, les caméras installées sur le vaisseau ont fait leurs premières photos depuis l'espace, où l'on peut voir des éléments de la sonde avec, au loin, la Terre et la Lune. La sonde, qui devra rester sur la Lune pendant un an, aura pour mission de prélever des échantillons et d'analyser le sol de la Lune. "Pour la première fois dans l'Histoire, l'alunissage sera effectué sur le pôle sud lunaire. Jusqu'ici, tout le monde alunissait dans la zone équatoriale", s'était félicité un haut responsable de Roscosmos, Alexandre Blokhine, dans un récent entretien au journal officiel Rossiïskaïa Gazeta.