Espace : le plus gros astéroïde de 2022 va s'approcher de la Terre ce vendredi 27 mai

En effet, l'astéroïde 7335 se déplacera à plus de quatre millions de kilomètres de notre planète, soit près de dix fois la distance moyenne entre la Terre et son satellite naturel, la Lune. Quatre autres astéroïdes devraient également s'approcher de la Terre ce même jour, à des distances plus réduites. Ces astéroïdes auront cependant de plus petites tailles.

Selon la NASA, cet astéroïde a été découvert le 1er mai 1989 par l'astronome Eleanor Francis Helin, alors en exercice à l'US Palomar Observatory, en Californie. Il a été classé dans la catégorie des "Apollo", c'est-à-dire que l'astéroïde, dont l'orbite est autour du Soleil, croise régulièrement celui de la Terre.