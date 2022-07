Espace : le retour des États-Unis vers la Lune pourrait intervenir fin août

La capsule, une fois propulsée par la fusée, ira jusqu'à la Lune, où elle se placera en orbite avant de revenir sur Terre. Orion a déjà volé dans l'espace une première fois pour un test, en 2014, effectuant deux tours de la Terre. Cette fois, la capsule reviendra de beaucoup plus loin. Elle devra donc supporter, lors de son retour dans l'atmosphère terrestre, des conditions bien plus extrêmes : une vitesse de près de 40.000 km/h et une température "moitié aussi chaude que le Soleil", a souligné lors d'une conférence de presse Mike Sarafin, en charge de la mission à la Nasa.