Espace : le robot chinois Zhurong détecte des signes d'une activité aquatique "récente" sur Mars

Selon le chercheur Xiaoguang Qin, qui a dirigé ces travaux, de l'eau en quantité importante provenant de ces régions a pu être transportée sous des latitudes plus basses, quand les calottes polaires de la planète ont libéré de grandes quantités de vapeur d'eau, il y a quelques millions d'années, suite à un changement d'inclinaison de l'astre, les exposant plus directement au soleil. Les températures glaciales de la planète ont condensé la vapeur d'eau à la dérive puis l'ont laissé retomber sous forme de neige loin des pôles, explique le site Space.com qui relaie ces recherches.

Les sels présents dans les dunes martiennes auraient ensuite réchauffé la neige tombée et l'auraient fait dégeler suffisamment pour former de l'eau salée. Cette dernière se serait ensuite évaporée rapidement, d'après le scientifique, laissant derrière elle du sel et d'autres minéraux nouvellement formés qui se sont infiltrés entre les grains de sable de la dune, les cimentant pour former une croûte. L'équipe chinoise suggère de mener des recherches lors de nouvelles missions pour y détecter des microbes tolérants au sel. Après tout, on ne sait jamais !