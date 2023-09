Idéfix va explorer une lune de Mars : le robot mobile franco-allemand décollera en 2024

Petit rover de seulement 25 kg et 51 centimètres de haut, il sera largué pour Phobos par la sonde japonaise début 2027. La principale difficulté de l'opération sera qu'il ne rebondisse pas et ne s'endommage pas au moment de son alunissage. En effet, la gravité ressentie sur Phobos est environ 2000 fois plus faible que celle de la Terre, indique le Cnes sur son site Internet, et le rover y pèsera donc à peine dix grammes. "Comment va-t-il rebondir ? (...) Nous n'avons aucune idée du comportement qu'il aura sur cette surface", a expliqué le responsable du rover au CNRS Patrick Michel.