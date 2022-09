Espace : le rover Perseverance a détecté de potentielles biosignatures sur Mars

Il reste en effet une part de doute : une biosignature potentielle peut avoir été produite par la présence de vie, mais aussi par un autre mécanisme n'impliquant pas la vie. Pour considérer cette biosignature comme définitive, ces échantillons devront donc être analysés par de puissants instruments de laboratoire. La Nasa prévoit de les rapporter grâce à une autre mission d'ici 2033. "Je pense qu'on peut dire qu'il va s'agir, et qu'il s'agit déjà, des échantillons de roche les plus précieux jamais collectés", a déclaré David Shuster, un professeur de l'université de Californie à Berkeley, qui travaille actuellement sur les précieux échantillons.

Deux carottes ont été prélevées en perçant dans une roche baptisée "Wildcat ridge". Grande d'environ un mètre, elle est située dans un delta s'étant formé il y a environ 3,5 milliards d'années, à la rencontre d'une rivière et d'un ancien lac. Une roche particulièrement intéressante car il s'agit d'une roche sédimentaire qui semble s'être formée au moment où l'eau du lac s'est évaporée. Pour David Shuster,"Wildcat ridge" a donc "un haut potentiel de conservation d'une biosignature".

Analysée séparément par un instrument au bout du bras robotique de Perseverance, la roche a révélé la présence la plus abondante de composés organiques détectée en un an et demi de mission. Ces composés, constitués notamment de carbone et possiblement d'hydrogène, sont les éléments de base de la vie.