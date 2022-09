Espace : le télescope James Webb diffuse l’image historique d’une exoplanète en dehors du système solaire

Depuis son activation, il y a quelques semaines, le télescope spatial James Webb de la NASA, qui travaille en collaboration avec ses partenaires, l'ESA (Agence spatiale européenne) et l'ASC (Agence spatiale canadienne) pour analyser ces découvertes, n’a toujours pas fini de nous surprendre. Dernièrement, le nouveau télescope de la Nasa a permis de capturer des images impressionnantes de la planète Jupiter, mais également de notre galaxie. Il a aussi aidé les scientifiques à détecter du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète située à plus de 700 années-lumière de la Terre.

Ce mercredi 31 août, le télescope de la Nasa d’une valeur de 10 milliards de dollars a réalisé un nouvel exploit. Celui de capturer les premières images d’une exoplanète, Hip 65426b, six à douze fois plus massive que Jupiter et située à 385 années-lumière de la Terre. Cette exoplanète serait observable dans sept couleurs différentes du spectre infrarouge. "C'est vraiment un moment historique pour l'astronomie", a déclaré le professeur Sasha Hinkley, astronome basé à l'université d'Exeter, qui a codirigé les observations.