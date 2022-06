Espace : Le télescope James Webb percuté par une micro météorite

Parfois plus petites qu'un grain de sable, les micrométéorites peuvent abîmer les vaisseaux spatiaux en raison de leur vitesse, un peu comme un gravillon contre un pare-brise d'une voiture. Mais ce genre d'impact n'est pas si surprenant. Depuis son lancement en décembre dernier, James Webb a connu quatre heurts mesurables et conformes aux attentes des scientifiques.

Cette fois, le choc, qui a eu lieu entre le 23 et 25 mai, s'est révélé "plus gros que ce qui avait été modélisé" et "inévitable", a indiqué l'agence spatiale dans un article de blog. Après analyse, la Nasa a repéré "un effet détectable à la marge dans les données" collectées, sans dommage pour la suite de la mission.