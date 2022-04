Espace : le télescope James Webb opérationnel pour explorer les confins de l'Univers

En attendant les premières images d'observations scientifiques, prévues pour l'été, les instruments ont confirmé qu'ils étaient capables de "capturer des images nettes et bien ciblées". Comme celles d'étoiles et de gaz du grand nuage de Magellan, une petite galaxie naine satellite de la Voie lactée, prise par l'instrument Mirim.

"Cette première image a été tout de suite magnifique car on voyait la qualité d'images qu'on cherchait", a tweeté le responsable scientifique du Mirim au CEA, Pierre-Olivier Lagage. "Tout marche au mieux et maintenant je suis sûr qu'il va y avoir de la science 'transformationnelle'. Je suis complètement certain qu'avec le JWST on va faire avancer la science à pas de géants", a ajouté l'astrophysicien, ému.