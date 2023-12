La comète 46P/Wirtanen pourrait être à l'origine d'une nouvelle pluie de météores sur Terre

Selon une équipe française d'astronomes, une nouvelle pluie de météores pourrait avoir lieu ce mardi 12 décembre. Notre planète s'apprête à traverser un nuage de débris laissés par la comète 46P/Wirtanen en s'approchant du Soleil.

Un nuage de débris laissés autour du Soleil par une comète nommée 46P/Wirtanen pourraient pénétrer dans l'atmosphère terrestre et déclencehr une nouvelle pluie de météores ce mardi, selon une équipe de scientifiques dirigée par l'astronome Jérémie Vaubaillon de l'Observatoire de Paris-PSL. "Les résultats montrent une rencontre possible prévue pour le 12 décembre 2023, entre 8:00 et 12:30 UT", soit entre 09H00 et 13H30 (heure de Paris), indiquent le chercheurs, dont les résultats doivent être publiés prochainement dans la revue Astronomy & Astrophysics.

Malheureusement, sous nos latitudes, le Soleil sera déjà levé en Europe. "Globalement, les observations les plus optimales le jour prévu seraient réalisées depuis l'est de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Océanie", souligne l’équipe sur le site de prépublication scientifique arXiv. Les étoiles filantes sembleront provenir de l'étoile Lambda-Sculptoris, située dans la constellation du Sculpteur. De ce fait, cette nouvelle pluie de météores pourrait porter le nom de "Sculptorides", selon le site Space.com, qui rappelle que ces phénomènes sont nommés d'après les objets du ciel d'où provient le flux le plus intense.

Une petite comète bien connue des astronomes

Découverte en 1948 à l’Observatoire Lick en Californie (États-Unis) par l’astronome Carl Alvar Wirtanen (d'où son nom), 46P/Wirtanen est une petite comète. Son noyau fait à peine 750 m de diamètre. Elle file à travers le cosmos à la vitesse de 38 kilomètres par seconde et effectue sa révolution en 5,4 ans. Et son éclat s’accentue à chaque fois qu'elle revient dans les parages. Sur douze de ses passages successifs au périhélie (le point le plus proche du Soleil), elle a été observée à onze reprises par le passé. La dernière fois, c’était le 16 décembre 2018.

Cette année-là, l’astre chevelu avait effectué un survol de notre planète à une distance de 7 millions de kilomètres, si bien qu’on pouvait l’apercevoir à l’œil nu. 46P/Wirtanen, dont l'orbite est influencée par Jupiter, pourrait un jour se faire éjecter vers l’extérieur du Système solaire. Un tel événement pourrait se produire dans vingt-cinq ans, si l'on en croit les astronomes. Avant de nous quitter à tout jamais, l’astre chevelu effectuera un dernier survol au plus proche de la Terre. Les traces de son passage autour du Soleil resteront eux pendant encore des millénaires, y compris après son départ.

Comment se forme les pluies de météores ?

En effet, les pluies de météorites se forment lorsque notre planète traverse des nuages de débris laissés par une comète au moment de son périhélie, c’est-à-dire le point de son orbite le plus proche du Soleil. À la différence des astéroïdes, qui orbitent entre Jupiter et Mars, les comètes proviennent de beaucoup plus loin, et pour la plupart bien au-delà de la planète Neptune. Ces régions plus éloignées du Soleil sont plus froides. Et les comètes contiennent donc davantage de glace que leurs cousins astéroïdes.

En s'approchant du Soleil, sous l'effet du rayonnement de notre étoile, les matériaux solides de la comète se transforment alors en gaz par un processus connu sous le nom de "sublimation". Lorsque ce gaz jaillit de l'enveloppe extérieure glacée et s'échappe de la comète, il libère des débris qui forment ses "queues". Il arrive que les débris qu'elle laisse derrière elle forment des nuages que la Terre traverse ensuite à peu près chaque année à la même époque lors de son voyage autour du Soleil. Des fragments pénètrent alors dans l'atmosphère, créant ces fameuses traînées lumineuses fugaces dans le ciel.

Pour ce qui est de la nouvelle pluie de météores prévue ce mardi 12 décembre, "les observations seront difficiles en raison de la faible vitesse d'entrée et de la taille relativement petite des météoroïdes", prévient l'équipe de scientifiques de l'Observatoire de Paris-PSL. "Néanmoins, nous encourageons vivement les amateurs de météores à effectuer des observations scientifiques et à envoyer leurs rapports à l'International Meteor Organization(IMO)", soulignent-ils. Petite consolation, une autre pluie de météores, les célèbres Géminides, atteindra son apogée à peu près au même moment, dans les nuits du 13 et du 14 décembre.