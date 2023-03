Lumière zodiacale : comment observer ce phénomène qui apparaît dans le ciel au coucher du Soleil ?

Cette manifestation céleste se produit tout au long de l'année, mais son observation devient possible à deux reprises seulement sous nos latitudes : au printemps (au moment crépuscule) puis à l’automne (à l'aube), en raison de l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. "Actuellement, les conditions pour observer la lumière zodiacale sont propices, car la Lune n'est pas visible pendant la nuit. Peu à peu, le Soleil va se coucher de plus en plus tard. Or, pour l'observer ce phénomène, il faut un ciel extrêmement sombre", souligne l'astronome Miguel Montargès, du Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (Lesia) de l'Observatoire de Paris, contacté par TF1info.