De l'ADN du créateur de la série "Star Trek" va être envoyé sur la Lune

Une mission privée américaine à destination de la Lune va transporter des cendres et l'ADN du créateur de la série télévisée "Star Trek", Gene Roddenberry. Le lancement est prévu lundi depuis la base de la Force spatiale américaine, à Cap Canaveral en Floride.

Il en rêvait. Des cendres et de l’ADN du créateur de la série Star Trek, Gene Roddenberry, vont être envoyés sur la surface de la Lune, à bord de l’alunisseur Peregrine qui doit s’envoler lundi 8 janvier depuis la base de la Force spatiale américaine, à Cap Canaveral en Floride. Son épouse, Majel Barrett-Roddenberry, décédée en 2013, dix-sept ans après lui, et qui a tenu des rôles dans plusieurs déclinaisons de Star Trek, fera aussi le voyage en sa compagnie. Leur fils, Rod, sera également symboliquement présent. Il a en effet fait prélever son ADN et un échantillon sera placé dans l'alunisseur.

La capsule funéraire transportera également les restes incinérés et les capsules d'ADN d’autres icônes de ce feuilleton culte diffusé à la télévision américaine à partir de 1966, tels que Nichelle Nichols (alias le "Lieutenant Uhura"), James Doohan ("Scotty") ou encore DeForest Kelley ("Dr McCoy"). Au total, une centaine d'échantillons prendront place à bord du vaisseau. Ces funérailles hors du commun sont proposées par la société américaine Celestis, spécialisée dans les "vols spatiaux mémoriaux".

CELESTIS (CAPTURE D'ECRAN TWITTER)

Le prix du billet pour participer à cette mission baptisée "Enterprise Flight" (en référence au nom du vaisseau dans la série télévisée) et fouler le sol lunaire à titre posthume était fixé à 13.000 dollars. Pour acheminer la capsule jusqu’à la Lune, Celestis a réservé une place à bord du vaisseau opéré par la société américaine Astrobotic. Le 23 février prochain, cette dernière tentera de devenir la première entreprise privée à poser en douceur une sonde robotisée sur la Lune. La capsule contenant les échantillons ne sera pas déposée sur la surface, mais restera dans le vaisseau pour l'éternité.