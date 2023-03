Espace : de minuscules billes de verre pourraient cacher des milliards de tonnes d’eau sur la Lune

"Nous ne parlons pas de [quantités] comparables à celles de la Terre, mais nous parlons de quantités suffisantes pour être utilisées", déclarent Huicun He, l'auteur principal de l'étude. Entre 300 et 300.000 milliards de tonnes d’eau pourraient être emprisonnées dans ces billes de verre, d'après leurs estimations. L'analyse a montré que la formation de l'eau est un processus relativement rapide, puisqu'il ne fallait qu'une quinzaine d'années pour atteindre les niveaux détectés dans les billes. Une découverte majeure notamment pour les agences spatiales, qui envisagent la construction de bases lunaires dès la prochaine décennie. Les futurs colons pourraient non seulement en extraire de l'eau, mais aussi de l'hydrogène et l'oxygène, deux ressources essentielles pour envisager de s'y établir durablement.