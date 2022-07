Lunar Grass : le concept futuriste de ville lunaire doté de gravité artificielle

À l’heure où le retour de l’Homme sur la Lune se profile à l’horizon, certains regardent déjà plus loin, en élaborant, entre autres, des concepts futuristes en vue d'y loger les futurs colons. L’entrepreneur Iwakichi Kajima, qui dirige la plus grosse entreprise de BTP de l’Archipel nippon, s’est associé à des chercheurs de l’Université de Tokyo pour imaginer l’habitat lunaire de demain. Enfin, plus exactement, celui du siècle prochain, "au plus tôt", à en croire Yosuke Yamashiki, directeur du SIC Human Spaceology Center, à l'Université de Kyoto, qui en est la tête pensante.

La colonisation de l’espace reste un rêve lointain, mais le chercheur compte bien prendre la fusée en marche. Lors d’une conférence, le 5 juillet dernier, il a dévoilé, les premiers contours de ce projet pharaonique, dont la principale spécificité sera d’établir un habitat doté d’un système de "gravité artificielle". La pesanteur sur la Lune et Mars équivaut respectivement à un sixième (16,5%) et un tiers (37,9%) de celle sur Terre. Or, on sait aujourd'hui que cela peut avoir des effets néfastes pour la santé humaine.