Météo spatiale : une tempête solaire de "forte" intensité se dirige vers la Terre

Ces explosions et autres tempêtes solaires sont aussi une bonne occasion d'admirer dans certaines parties du globe de magnifiques aurores boréales. En se mélangeant aux atomes d’oxygène et de nitrogène présents dans la magnétosphère, ces particules solaires libèrent des photons, donc de la lumière.

Celles que l’on observe le plus couramment sont de couleur verte. Mais en cas d’activité solaire très intense, il est occasionnellement possible d’en admirer des rouges, bleues et mauves. Malheureusement, il y a extrêmement peu de chances qu'on puisse en apercevoir depuis nos latitudes, même si c'est pourtant déjà arrivé par le passé en Normandie.