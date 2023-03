Convaincu de trouver un objet extraterrestre, un astrophysicien d'Harvard va explorer une partie du Pacifique

"CNEOS1 2014-01-08" (c’est le nom scientifique de cet objet) est composé d'une roche ou d'un métal extrêmement dur et résistant. Des propriétés qui prouvent, selon Avi Loeb, que la météorite n'en est pas une en réalité. Selon lui, il est possible qu'il soit un objet "d'origine artificielle... lancée il y a un milliard d'années par une civilisation technologique lointaine", écrit-il sur la plateforme Medium. Le commandement spatial du ministère américain de la Défense a confirmé, en avril 2022, que l'objet venait de l'extérieur de notre Système solaire, dit-il. De plus, en analysant les images de la boule de feu filmée par des satellites militaires, l'équipe a pu en apprendre un peu plus sur sa composition.

En effet, plus l'atmosphère met de temps à enflammer une météorite, plus celle-ci est résistante, explique le chercheur. Des simulations informatiques menées par son équipe en laboratoire suggèrent qu'il pourrait être plus résistant que les 272 autres météores qui figurent dans le catalogue du Centre d'étude des objets proches de la Terre de la Nasa. "Intrigué par cette conclusion, j'ai mis sur pied une équipe qui a conçu une expédition de deux semaines pour rechercher les fragments de météorites à une profondeur de 1,7 km au fond de l'océan. L'analyse de la composition des fragments pourrait nous permettre de déterminer si l'objet est d'origine naturelle ou artificielle", explique le scientifique.